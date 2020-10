Sağlık Bakanı Koca: Başka bir pandemi çıkması mümkün

Çin’den dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs can almaya devam ediyor. Dünyada 36 milyon 460 binden fazla kişiye bulaşan Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısını da 1 milyon 61 bini geçti. Özel Hastaneler Platformu’nun bu yıl 9’uncusunu düzenlediği Sağlık Zirvesi’nde konuşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Pandemi ve Sürdürülebilir Sağlık umuyorum ki kısa zamanda güncelliğini yitirecek bir konu başlığı olsun. Ancak anlaşılıyor ki Kovid-19 pandemisi bitse bile benzer şekilde başka bir pandeminin ortaya çıkması her an için mümkün” dedi. Salgın sürecinin tam ortasında sağlık hizmetlerinin sürdürülebilirliğini tartışırken, insan kaynaklarının aslında finansal kaynaktan çok daha önemli olduğunu tüm dünyanın gördüğünü dile getiren Koca, şunları dedi:

“Pandemiyle mücadele ederken canla başla çalışan, her türlü fedakarlıktan kaçınmayan sağlık ordumuza minnettarlığımızı buradan tekrar ifade ediyorum. Sağlık çalışanlarımız nerede olursa olsun; kamu özel, devlet, üniversite fark etmez, hastaları iyileştirme ve salgının yayılmasını engelleme adına takdire şayan bir performans ortaya koymuştur. Sağlık kurumlarımızın içinde olduğu kadar, temaslıları takip adına ev ev dolaşıp hizmet ulaştırmaktadırlar.”

‘Teyakkuzu gevşetemeyiz’

Kamu ve özel sağlık kuruluşlarının Kovid-19 hastalarını kabul ettiğini, kendi personeli için de risk teşkil eden bu hastalara kapılarını açmaktan imtina etmediğini vurgulayan Bakan Koca, “Herkes elini taşın altına koymuştur. Özel sektörün de bu mücadeleye istekli olarak katılması pandemiye karşı sürdürdüğümüz mücadelenin başarıyla devam ettirilmesinde önemli katkı sağlamıştır. Kamu erki, pandemi döneminde sürdürülen bu ortak çalışmaya ayak uydurmakta bazen tereddüt etse de başarılı bir sınav verdiği kanaatindeyim” dedi. Özel sağlık kuruluşlarının kritik ve ağır hastaların tedavisi için yoğun bakım kapasitesiyle tedavide önemli bir kaynak sağladığını ifade eden Koca, “Pek çok gelişmiş ülkede pandeminin ilk günlerinde gördüğümüz yoğun bakım kuyrukları, hasta tercih etme tabloları ülkemizde yaşanmamıştır. Bunda özel hastanelerin aktif rol almasının önemli etkisi olmuştur” vurgulamasını yaptı. Koca, salgının henüz bitmediğine, oluşturduğu tehdidin de ortadan kalkmadığına işaret ederek, “Hâlâ tedbirleri elden bırakamayız, sağlık kuruluşlarımızdaki, sahadaki teyakkuz halini gevşetemeyiz. Özel ve kamu hastanelerimizle birlikte hazırlıklı olmalıyız” dedi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk da zirvede yaptığı konuşmada, geri ödemedeki ilaç sayılarına ilişkin de “2000’li yıllarda geri ödemedeki ilaç sayısı 4 bini bulmazken, şu anda 8 bin 748 ilacımız geri ödeme listesinde” dedi.

‘Ağır hastalarda düşüş eğilimi devam ediyor’

Türkiye’de dün 58 kişi Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi, bin 615 yeni hasta tespit edildi.

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu verilerine göre dün 117 bin 101 Kovid-19 testi yapıldı, yeni hasta sayısı bin 615 oldu. 58 kişi hayatını kaybetti, bin 398 kişi iyileşti. Böylece, Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 290 bin 352’ye çıktı. Toplam test sayısı 11 milyon 278 bin 47’ye ulaştı. Hasta sayısı 330 bin 753, vefat sayısı 8 bin 667, ağır hasta sayısı bin 403, aktif hasta sayısı 31 bin 734 oldu.

Filyasyon ve izolasyon

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Bugün 1615 hasta tespit edildi. Ağır hasta sayımızda düşüş eğilimi devam ediyor. Salgını kontrol altında tutacak olan filyasyon ve izolasyon. Tedbirlere uyarsak buna gerek kalmayacak. Salgını birlikte kontrol altında tutabiliriz. Bu mücadeleye güç verin” ifadelerini kullandı.