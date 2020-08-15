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15.08.2020 - 20:40 | | AA

Sağlık Bakanı Koca, corona virüse karşı uyardı: Durup dururken yayılmıyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip corona virüsün "Bana bir şey olmaz" diyenlerle, "Benden başkasına zarar gelmez" diyenlerin desteğiyle yayıldığını belirtti.

Sağlık Bakanı Koca, corona virüse karşı uyardı: Durup dururken yayılmıyor

Koca, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Virüs, durup dururken yayılmıyor. 'Bana bir şey olmaz' diyenlerle, 'benden başkasına zarar gelmez' diyenlerin desteğiyle yayılıyor. Aramızdan bazıları ağır hasta oluyor ve birçoğumuzun yakını hayatını kaybediyor." ifadesini kullandı.

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