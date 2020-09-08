08.09.2020 - 23:11 | | AA
Sağlık Bakanı Koca "Dünya Fizyoterapistler Günü"nü kutladı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Düzenli egzersiz ve fiziksel hareket sağlıklı yaşamın anahtarıdır. Fizyoterapistlerimiz aktif, bağımsız hareket edebilmenin ve daha kaliteli bir yaşamın güvencesidir." ifadelerini kullandı.
Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 8 Eylül Dünya Fizyoterapistler Günü'nü kutladı.
Düzenli egzersiz ve fiziksel hareketin sağlıklı yaşamın anahtarı olduğuna işaret eden Koca, şunları kaydetti:
"Fizyoterapistlerimiz aktif, bağımsız hareket edebilmenin ve daha kaliteli bir yaşamın güvencesidir. Sağlık ordumuzun güzide mensupları fizyoterapistlerimizin Dünya Fizyoterapistler Günü kutlu olsun."
Düzenli egzersiz ve fiziksel hareket sağlıklı yaşamın anahtarıdır.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) September 8, 2020
Fizyoterapistlerimiz aktif, bağımsız hareket edebilmenin ve daha kaliteli bir yaşamın güvencesidir. Sağlık ordumuzun güzide mensupları fizyoterapistlerimizin Dünya Fizyoterapistler Günü kutlu olsun. pic.twitter.com/dm8P0a10lC
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