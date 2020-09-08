Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 8 Eylül Dünya Fizyoterapistler Günü'nü kutladı.

Düzenli egzersiz ve fiziksel hareketin sağlıklı yaşamın anahtarı olduğuna işaret eden Koca, şunları kaydetti:

"Fizyoterapistlerimiz aktif, bağımsız hareket edebilmenin ve daha kaliteli bir yaşamın güvencesidir. Sağlık ordumuzun güzide mensupları fizyoterapistlerimizin Dünya Fizyoterapistler Günü kutlu olsun."