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25.07.2020 - 22:04 | | AA

Sağlık Bakanı Koca duyurdu: Yakında hizmete girecek

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yenilenen, kapasitesi büyütülen Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesinin birinci etabının, 758 yatak ve 27 ameliyathanesiyle yakında hizmete gireceğini bildirdi.

Sağlık Bakanı Koca duyurdu: Yakında hizmete girecek

Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, hastanedeki son hazırlıkları incelediklerini belirtti.

Hastanenin yapısının deprem izolatörleri ile dayanıklı hale getirildiğini kaydeden Koca, "Yüksek teknolojiye sahip hastanemizin birinci etabı, 758 yatağı, 27 ameliyathanesiyle yakında hizmete girecek." ifadesini kullandı.

Bakan Koca, "Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi yenileme projeleri" konulu toplantı da gerçekleştirdiklerini belirterek, iki hastanenin bir araya getirileceği sağlık kompleksi konusunda değerlendirmelerde bulunduklarını bildirdi.

Sağlık Bakanı Koca duyurdu: Yakında hizmete girecek


Sağlık Bakanı Koca duyurdu: Yakında hizmete girecek


Sağlık Bakanı Koca duyurdu: Yakında hizmete girecek







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