23.11.2020 - 14:40 | | DHA
Sağlık Bakanı Koca: Fedakarlık sınavındayız
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, mecburiyet yoksa evden çıkılmaması gerektiğini belirterek, "Bir fedakarlık sınavındayız" dedi.
Sağlık Bakanı Koca, Twitter'daki hesabından, koronavirüs tedbirlerine dikkat çekmek amacıyla paylaşımda bulundu. Bakan Koca, "Bir fedakarlık sınavındayız. Mecburiyet yoksa evden çıkmayın" dedi.
Esenyurt'ta park halindeki otomobili kundaklayıp böyle kaçtıEsenyurtta park halinde bulunan otomobil, güpegündüz kundaklandı. Arkadaşından aldığı otomobili evinin önüne park eden Berkay Tok evine çıktıktan 10 dakika sonra kimliği belirsiz bir kişi elindeki yanıcı madde bulunan bidon ile otomobili kundakladı, binada bulunan komşuları camlardan su dökerek söndürdü. Yaşanan olay güvenlik kamerasına yansıdı.