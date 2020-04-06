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06.04.2020 - 02:53 | | AA

Sağlık Bakanı Koca, İstanbul için corona virüs toplantısı yaptı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, corona virüs (Covid-19) vakalarının en çok görüldüğü İstanbul'daki mevcut durum için İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri ve hastane başhekimleriyle video konferans yöntemiyle toplantı yaptı.

Sağlık Bakanı Koca, İstanbul için corona virüs toplantısı yaptı

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Kovid-19 vakalarının en çok görüldüğü İstanbul için İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri, kamu ve üniversite hastaneleri başhekimleri ile video konferans gerçekleştirdik. Hastaların durumuyla, yoğun bakım ve servislerin doluluk oranını, tedavi protokolleri ve ihtiyaçları ele aldık." ifadelerine yer verdi.


Sağlık Bakanı Koca, İstanbul için corona virüs toplantısı yaptı


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