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31.10.2020 - 00:44 |

Sağlık Bakanı Koca: İzmir halkının yanındayız

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İzmir'de meydana gelen depremin ardından yaptığı açıklamada, "Tüm desteğimizle İzmir halkının yanındayız" dedi.

Sağlık Bakanı Koca: İzmir halkının yanındayız

Bakan Koca, sosyal medya hesabı Twitter'dan, "112 Acil ve UMKE Timlerinde görevli 832 profesyonelimiz, can kurtarmak ve yaralılara acil sağlık hizmeti vermek için çalışmalarına devam ediyor. Bu acıyı azaltmak için göze alamayacağımız bir sorumluluk yok. Tüm desteğimizle İzmir halkının yanındayız" açıklamasını yaptı.

    "Sakın korkma, geliyoruz!"Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, telefonla iletişim kurduğu Buse Hasyılmaz'ın enkaz altında yalnız olmadığını belirterek, "Anne ve babası yanında. Yanında dişçide olan iki kişi daha var. Onların da sağ salim olma ihtimali üzerinde duruyoruz. Ayrıca İnci var, Buse'ye yakın bir yerde." dedi. Öte yandan Buse'ye ulaşılma çalışmaları hızlandı. İşte detaylar...
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