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30.04.2020 - 02:59 |

Sağlık Bakanı Koca paylaştı: Hasta vatandanşına nerede olursa olsun hava ambulansı hizmeti veren tek ülkeyiz

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Hasta vatandaşına, dünyanın neresinde olursa olsun, ücreti devlet tarafından karşılanarak hava ambulansı hizmeti veren tek ülkeyiz" ifadelerini kullandı

Sağlık Bakanı Koca paylaştı: Hasta vatandanşına nerede olursa olsun hava ambulansı hizmeti veren tek ülkeyiz

Bakan Koca şu ifadelere yer verdi:

"Hasta vatandaşına, dünyanın neresinde olursa olsun, ücreti devlet tarafından karşılanarak hava ambulansı hizmeti veren tek ülkeyiz. Nokta."

Corona virüsle mücadelede son 24 saat neler yaşandı?Sağlık Bakanlığı, yeni tip corona virüs (Covid-19) nedeniyle son 24 saatte 5 bin 231 kişinin daha iyileşmesiyle tedavisi tamamlananların sayısının 44 bin 22'ye yükseldiğini bildirdi.
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