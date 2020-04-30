30.04.2020 - 02:59 |
Sağlık Bakanı Koca paylaştı: Hasta vatandanşına nerede olursa olsun hava ambulansı hizmeti veren tek ülkeyiz
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Hasta vatandaşına, dünyanın neresinde olursa olsun, ücreti devlet tarafından karşılanarak hava ambulansı hizmeti veren tek ülkeyiz" ifadelerini kullandı
Bakan Koca şu ifadelere yer verdi:
"Hasta vatandaşına, dünyanın neresinde olursa olsun, ücreti devlet tarafından karşılanarak hava ambulansı hizmeti veren tek ülkeyiz. Nokta."