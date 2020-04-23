23.04.2020 - 23:02 |
Sağlık Bakanı Koca paylaştı: Umut göründü
Türkiye'nin corona virüsle mücadelesi devam ediyor. Salgının kontrol altına alındığı Türkiye'de, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan, 'Umut göründü' paylaşımı geldi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
Umut göründü. Hilal göründü. Güzel günler yaklaşıyor. Ramazanınız kutlu olsun.
Öte yandan Fahrettin Koca, Türkiye'nin tek yürek olduğu İstiklal Marşı etkinliğinde bir paylaşım yaparak, "Saat 21:00’da, başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere tek ses olduk. İstiklal Marşımızı 83 milyon birlikte okuduk. O an görevinin başında olan sağlık çalışanlarımız adına, bu görkemli koroya bizler Bakanlık Binamızın önüne çıkarak katıldık. Meclisimizin 100. yılı kutlu olsun." dedi.