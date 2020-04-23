MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Sağlık Bakanı Koca paylaştı: Umut göründü
ABONE OL
23.04.2020 - 23:02 |

Sağlık Bakanı Koca paylaştı: Umut göründü

Türkiye'nin corona virüsle mücadelesi devam ediyor. Salgının kontrol altına alındığı Türkiye'de, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan, 'Umut göründü' paylaşımı geldi.

Sağlık Bakanı Koca paylaştı: Umut göründü

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

Umut göründü. Hilal göründü. Güzel günler yaklaşıyor. Ramazanınız kutlu olsun.

Sağlık Bakanı Koca paylaştı: Umut göründü

Öte yandan Fahrettin Koca, Türkiye'nin tek yürek olduğu İstiklal Marşı etkinliğinde bir paylaşım yaparak, "Saat 21:00’da, başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere tek ses olduk. İstiklal Marşımızı 83 milyon birlikte okuduk. O an görevinin başında olan sağlık çalışanlarımız adına, bu görkemli koroya bizler Bakanlık Binamızın önüne çıkarak katıldık. Meclisimizin 100. yılı kutlu olsun." dedi.

Sağlık Bakanı Koca paylaştı: Umut göründü

Dışişleri Bakanlığından 23 Nisan için anlamlı videoTürkiye Dışişleri Bakanlığı, büyükelçilikler ve konsolosluklarda görevli personelden 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için anlamlı bir video yayınlandı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Ramazan mesajları... Uzun, kısa, anlamlı, en güzel resimli Ramazan mesajları...

Ramazan mesajları... Uzun, kısa, anlamlı, en güzel resimli Ramazan mesajları...

Hesaptaki parayı görünce isyan ettiler...

Hesaptaki parayı görünce isyan ettiler...

ABD'yi karıştıran 'karantina' mesajları: Beyaz Saray alarma geçti!

ABD'yi karıştıran 'karantina' mesajları: Beyaz Saray alarma geçti!

1000 TL Sosyal Yardım başvurusu E-Devlet üzerinden nasıl yapılır? 2020 Sosyal Yardım ödemeleri (parası) sorgulama ekranı

1000 TL Sosyal Yardım başvurusu E-Devlet üzerinden nasıl yapılır? 2020 Sosyal Yardım ödemeleri (parası) sorgulama ekranı

Sıradaki Haber