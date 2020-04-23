Sağlık Bakanı Koca paylaştı: Umut göründü

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

Umut göründü. Hilal göründü. Güzel günler yaklaşıyor. Ramazanınız kutlu olsun.

Öte yandan Fahrettin Koca, Türkiye'nin tek yürek olduğu İstiklal Marşı etkinliğinde bir paylaşım yaparak, "Saat 21:00’da, başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere tek ses olduk. İstiklal Marşımızı 83 milyon birlikte okuduk. O an görevinin başında olan sağlık çalışanlarımız adına, bu görkemli koroya bizler Bakanlık Binamızın önüne çıkarak katıldık. Meclisimizin 100. yılı kutlu olsun." dedi.