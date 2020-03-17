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17.03.2020 - 18:15 | | AA

Sağlık Bakanı Koca: Tedbirlere uyarsak hastalığın yayılımını kontrol altına alabiliriz

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip corona virüse (Kovid-19) ilişkin tedbirlere uyulduğu takdirde hastalığın yayılımının kontrol altına alınabileceğini belirtti.

Sağlık Bakanı Koca: Tedbirlere uyarsak hastalığın yayılımını kontrol altına alabiliriz

Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan Kovid-19'a yönelik açıklamalarda bulundu.

Sağlık Bakanı Koca, paylaşımında, "Salgın vakalarında olayların kontrolden çıkmasının belli başlı faktörlerinden biri paniktir. Tedbir ve panik, birbirinin zıddıdır. Tedbirlere uyarsak hastalığın yayılımını kontrol altına alabiliriz. Virüsle temas ihtimallerini sıfırlamak zorundayız." ifadesini kullandı.

İtalya'da karantinadaki Türk gençlerden corona virüs videosuİtalya'da yaşayan Türk gençler, internetten organize olarak corona virüse karşı 'İtalya'da size bir mesajımız var' başlığıyla sosyal medyadan bir video yayınladı. Ailelerine iyi oldukları mesajı veren gençler, corona virüse karşı alınması gereken tedbirleri de anlattı.
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