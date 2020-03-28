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28.03.2020 - 23:34 |

Sağlık Bakanı Koca teşekkür etti ve ekledi: Çok iyi başladık

Türkiye'nin corona virüsle mücadelesi devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahretti Koca'dan önlemlere uyan vatandaşlara teşekkür geldi.

Sağlık Bakanı Koca teşekkür etti ve ekledi: Çok iyi başladık

Bakan Koca yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Tedbirlere uyarak evinde kalan HALKIMIZA TEŞEKKÜR EDERİM. ÇOK İYİ BAŞLADIK. Aynı ciddiyetle devam edelim.

İstanbul'da corona virüs tedbirleriİstanbul Valisi Ali Yerlikaya, taksi ve internet tabanlı uygulamalar vasıtasıyla şahsi araçların şehirler arası toplu ulaşım aracı olarak kullanılmasına izin verilmeyeceğini açıkladı. Vali Yerlikaya bir açıklama daha yaparak, "Vatandaşlarımızın market ve pazar yerlerinde çocuklarıyla dolaşmalarına engel olunması maksadıyla çocukların market ve pazar yerlerine alınmaması kararlaştırılmıştır" ifadelerini kullandı.
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