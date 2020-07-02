Sağlık Bakanı Koca uyardı: Kutlama ve törenlerden uzak durun

Bakan Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası özetle şunları söyledi:

UYUM AYNI DÜZEYDE DEĞİL: Virüsün yayılma hızının azaldığı düşüncesi yanıltıcıdır. Hasta etme gücünün zayıfladığı yönündeki düşünce bilimsel dayanaktan yoksundur. Bilim Kurulumuzca doğrulanmadıkça bu tip haberlere itibar etmeyin. Maske mecburiyetinin getirildiği il sayımız 60’ın üzerindedir. Uygulama düşünce olarak büyük destek bulmuştur. Uyum ise aynı düzeyde değildir. Maske gerekli her durumda kullanılmamaktadır. Maske kullananların bir kısmınınsa kullanım koşullarında dikkatli olmadığı görülmektedir. Maskelerin kullanım süreleri sınırlıdır. Günlük maskeler ertesi gün koruyuculuk özelliklerini kaybetmektedirler. Tekrar kullanılmamalıdırlar.

DRAMATİK ETKİ: Toplum Bilimleri Kurulumuz, salgınla mücadelede olumlu yöndeki veya risk içermesi muhtemel toplumsal eğilimleri anlamaya, mücadele gücünü artırmaya yönelik analizler yürütüyor. Bu kurulda üzerinde durulan şu düşünce dikkat çekici olmuştur: Tüm dünyadaki sonuçlarıyla izlenen salgın, toplumumuzda dramatik etkiye yol açmıştır. Psikolojik hayatımız, hastalık gündemiyle sınırlanmıştır. Gündelik hayattaki değişme ve izole bireysel yaşam, ruhsal gerilimi artırmıştır.

EN FAZLA VAKA 25-45 YAŞ ARASINDA: Mecbur kalmadıkça toplu tören ve kutlamalardan uzak kalmalıyız. Düğün törenleri, hasta ziyaretleri, asker uğurlamaları ancak tedbirlere tavizsiz bir şekilde uyularak düzenlenebilir. Alışverişimizi kalabalık ortamlardan yapmak yerine başka seçenekler geliştirilebilir. Tatil için kalabalıktan uzak yerler seçilebilir. Son 1 ayda en fazla vaka 25-45 yaş arasında görülüyor. Büyüklerimizi dün evde izole ederek korumayı başarmıştık. Ancak bugün dünden daha fazla risk altındalar. Salgın boyunca vefat edenlerde 60 yaş üzeri en az bir alt hastalığı olanların oranı yüzde 72’ye yakındır. Entübe hastalarımızda bir önceki ay 65.2 olan yaş ortalaması, bu ay sonunda 67.4’e yükseldi. Yoğun bakımda yatan hastalarımızın yaş ortalaması 64.9. Hastanede yatan vatandaşlarımızın yaş ortalaması 47.5. Evde takip edilen vatandaşlarımızın yaş ortalaması 37.4. (65 yaş üzeri için kısıtlama) Bir kısıtlama yapılması şeklinde gündem olmadı, varolan kısıtlamanın yeterli olduğu, özellikle büyüklerimizin dışarıda mutlak maskeli olması gerektiğini söyleyebiliriz.

HER İHTİMALE KARŞI: (Okullar zamanında açılmalı mı?) Daha okulların açılmasına zamanımız var. Bilim Kurulu’nda bu konu gündeme gelmedi. Bu konuyu salgının seyri belirler. Okulların açılmasına yakın dönemde Bilim Kurulu’nda rakamların seyrine göre tartışılır. Alınması gereken öneri anlamında bir yaklaşım olursa paylaşmış oluruz.

5 ilde artış yaşandı

YÜZDE 53 İSTANBUL’DA: Vakaların yüzde 53.74’ü İstanbul’da tespit edilmiştir. Son iki hafta içinde 5 ilimizin günlük vaka sayılarında dikkat çekici düzeyde artış olmuştur. Bu iller, Ankara, Gaziantep, Bursa, Konya ve Diyarbakır’dır. Nüfusa kıyasla toplam vaka sayılarının en düşük olduğu 5 il ise şunlardır: Gümüşhane, Tunceli, Kars, Burdur ve Bartın. Vaka sayısında azalma gösteren, tedbirler konusunda örnek olan 5 ilimizi de anmak istiyorum. Tekirdağ, günlük ortalama vaka sayısını yüzde 31.35 oranında azaltmıştır. Balıkesir yüzde 21.72, Samsun yüzde 20.42, Kırşehir yüzde 20.27 ve Düzce yüzde 19.91 oranında azaltmıştır. Gümüşhane’de ise iki haftadır hiç vaka görülmemiştir.

TOPLAM VAKA SAYISI: 201.098

Türkiye’de dün bin 192 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konuldu, 19 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 201 bin 98, can kaybı 5 bin 150 oldu.

Sağlık Bakanlığı’nın internet sitesinde yer alan “Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu” verilerine göre, dün 52 bin 313 test yapıldı, bin 192 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. 19 hasta vefat etti, 2 bin 311 kişi iyileşti. Toplam test sayısı 3 milyon 433 bin 963, vaka sayısı 201 bin 98, vefat sayısı 5 bin 150 olarak kayıtlara geçti. Yoğun bakımdaki hasta sayısı bin 035, solunum cihazına bağlı hasta sayısı 362, toplam iyileşen hasta sayısı ise 175 bin 422 oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından son verilere ilişkin yaptığı paylaşımda, “Toplam test sayımız 3.5 milyona yaklaştı. Toplam vaka sayımız 200 bini geçti. Yeni vaka sayılarında istikrarlı bir düşüş sağlayan, tedbirleri uygulamadaki başarısıyla örnek 5 ilimiz; Tekirdağ, Balıkesir, Samsun, Kırşehir, Düzce. Tüm illerde başarabiliriz” ifadesini kullandı. l ANKARA AA