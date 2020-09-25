Sağlık Bakanı Koca'dan ABD Büyükelçisi'ne cevap: Türkiye eski Türkiye değil!

Bakan Koca, Samsun Sağlık Müdürlüğü'nde basın toplantısı düzenledi.

AA muhabirinin, Büyükelçi Satterfield'in ilaç firmalarıyla ilgili sözlerini nasıl değerlendirdiğini sorması üzerine Koca, bu açıklamayı talihsiz bulduğunu söyledi.

Bu dönemde başta Bakanlıkları olmak üzere üniversite hastanelerinin ilaç ve tıbbi malzemeyle ilgili eskiden beri gelen ödeme sorununu çözmek konusunda bir yaklaşım içinde bulunduklarını dile getiren Koca, şöyle devam etti:

"Bununla ilgili bugüne kadar olan borçları bir takvime bağlayarak ödeme planı yapılması istendi. Bununla ilgili görüşmelere de başlandı. İlaçla ilgili genel anlamda bir sorun bulunmadığını, malzemeyle ilgili görüşmelerin de başladığını söylemek istiyorum."

Bakan Koca, süreçle ilgili olarak firmalarla görüşüldüğüne dikkati çekerek, "Tam bu süreçte, ilgili firmalarla görüşüldüğü dönemde, bir ödeme planı yapılması istendiği bir dönemde Sayın Büyükelçinin bu şekildeki açıklaması son derece talihsiz olmuştur. Sömürge ülkelerindeki yaklaşımları hatırlatıyor. Türkiye'nin eski Türkiye olmadığını bilmeleri gerektiğini hatırlatmak istiyorum." diye konuştu.