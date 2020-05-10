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10.05.2020 - 03:56 |

Sağlık Bakanı Koca'dan "Anneler Günü" paylaşımı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Anneler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Sağlık Bakanı Koca'dan "Anneler Günü" paylaşımı

Bakan Koca, Twitter hesabından, bir anne ile çocuğunun birbirlerine sarıldığı ana ilişkin fotoğrafı paylaşarak "Yurt, anayurt olurken orada 'anne' var. Dil, anadil olurken... Bizi hayata ve birbirimize bağlayan annelerimize, kelimelerin tarif edemeyeceği bağlarla bağlıyız. Araya girecek küçük engeller, bağların en güçlüsünü kuran duygulardan güçlü değildir. Anneler Gününüz kutlu olsun." ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı Kocadan Anneler Günü paylaşımı

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