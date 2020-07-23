23.07.2020 - 23:44 |
Sağlık Bakanı Koca'dan Ayasofya'da kılınacak namaz için uyarı: Tedbirli cumaları örnek alalım
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı üzerinden uyarılarda bulunmaya devam ediyor. Koca Ayasofya’da kılınacak Cuma namazı için de uyarı yaptı.
Bakan Koca, twitter üzerinden yaptığı paylaşımda,
"Ayasofya’da kılınacak Cuma namazında, tarihi anı yaşama heyecanıyla, halkımızın tedbirleri terk etmeyeceğini umuyoruz. Şu ana kadar ulaşılan bilgiler salgın boyunca en büyük kalabalığın Ayasofya’nın ibadete açılışı sırasında oluşacağını gösteriyor. Tedbirli cumaları örnek alalım." ifadelerini kullandı.
Ayasofya’da kılınacak Cuma namazında, tarihi anı yaşama heyecanıyla, halkımızın tedbirleri terk etmeyeceğini umuyoruz. Şu ana kadar ulaşılan bilgiler salgın boyunca en büyük kalabalığın Ayasofya’nın ibadete açılışı sırasında oluşacağını gösteriyor. Tedbirli cumaları örnek alalım. pic.twitter.com/NtuJmV07Mt— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) July 23, 2020