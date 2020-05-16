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16.05.2020 - 18:57 | | AA

Sağlık Bakanı Koca'dan Engelliler Haftası paylaşımı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Aşık Veysel'in "Hiçbir Türlü Bulamadım Ben Beni" türküyüsüyle Engelliler Haftası'nı kutladı.

Sağlık Bakanı Koca'dan Engelliler Haftası paylaşımı

Bakan Koca, Twitter hesabından Aşık Veysel'in, "Hiçbir Türlü Bulamadım Ben Beni" türküsünü paylaşarak şunları kaydetti:

"Engelsiz insan var mı ki 'engelli' diyoruz? Hepimiz, belki de hiç bilmediğimiz engellere sahibiz. Daha iyi bir insan olabilmemizin önündeki her özelliğimiz aslında bir engel. Engelleri aşanlarsa, tıpkı Aşık Veysel gibi içindeki insana ulaşanlar. Engelliler Haftası kutlu olsun."

Yasağa rağmen denize girdilerMuğla'nın Marmaris ilçesinde, 2 kadın yasak olmasına rağmen beraberlerine aldıkları 4 çocukla denize girdi. Denize girmenin yasak olduğu hatırlatılan kadınlar, basın mensuplarına "Neden çekiyorsunuz, hemen eve gideceğiz" diyerek, tepki gösterdi.
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