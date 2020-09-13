Sağlık Bakanı Koca’dan İstanbul uyarısı: Ağır hasta sayısı yüzde 42 arttı

Çin, Vuhan’da ortaya çıkan yeni tip koronavrüs (SARS-CoV-2) salgınında küresel can kaybı 920 bini geçti. Virüsün bulaştığı kişi sayısı da dünya genelinde 28 milyon 600 binin üstüne çıktı. Virüs görüldüğü tüm ülkelerde ölümcül etkisini sürdürüyor. Virüsün ilk görüldüğü 11 Mart’tan bu yana salgınla mücadele eden Türkiye’de son dönemde vaka artışlarının ikiye katlandığını açıklayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bu kez Twitter hesabından İstanbul için uyarıda bulundu. Son bir ay içinde virüsün neden olduğu Kovid-19 hastalağına yakalanan ağır hasta sayısının İstanbul’da yüzde 42 arttığını belirterek, nisan ayında hastaların yüzde 65’inin, vefatların ise yüzde 54’ünün İstanbul’da olduğunu, alınan tedbirlerle hasta sayısının yüzde 72, vefatların yüzde 78 düşürüldüğü bilgisini paylaştı. Koca uyarısının devamında da şunları dedi: “11 Eylül’de hasta sayısı geçen ayın hasta sayısının yaklaşık iki katı. Bugün filyasyon ekip sayımızı yüzde 34 artırdık. Nisan ayında ağır hastaların yüzde 76’sı İstanbul’daki hastanelerimizdeydi. Ancak son bir ay içinde ağır hasta sayısı İstanbul’da yüzde 42 arttı. İstanbul’da oluşabilecek riski birlikte yok edebiliriz. Mücadele gücümüz tedbirlere birlikte uyum.”

1509 yeni vaka 48 can kaybı



Türkiye’de dün bin 509 kişiye Kovid-19 tanısı konurken, 48 kişi yaşamını yitirdi. Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, “covid19.saglik.gov.tr” adresinden paylaşıldı. Buna göre dün 98 bin 326 test yapıldı, bin 509 kişide Kovid-19 tespit edildi. Dün 48 hasta vefat ederken, bin 207 kişi iyileşti. Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 257 bin 731’e çıktı. Toplam test sayısı 8 milyon 423 bin 463’e, toplam vaka sayısı 289 bin 635’e, toplam vefat sayısı da 6 bin 999’a yükseldi. Ağır hasta sayısı bin 241, hastalarda zatürre oranı ise yüzde 7.2 oldu.



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Bugün (dün) yapılan yaklaşık 100 bin yeni test ile 1.509 yeni hasta tespit edildi. Ağır hasta sayımızda artış devam ediyor. Virüsü yenecek güç birlikte mücadeledir” değerlendirmesinde bulundu.



‘Bizden daha iyi biliyorlar’



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ayrıca kuğunun bir kadının çenesine indirdiği maskeyi tek hamlede düzelttiği videoyu Twitter hesabından paylaştı. Virüsün bulaşısını önleyen maskenin doğru takılması gerektiğine dikkat çeken Koca mesajında, “Kuralları bizden daha iyi bilenler var” mesajını yazdı. Fransa’da çekildiği tahmin edilen ve geçen perşembe günü Twitter’dan paylaşılan video paylaşım rekoru kırmıştı.



