23.04.2020 - 17:38 | | DHA
Sağlık Bakanı Koca'dan 'küçük bilim kurulu' toplantısı paylaşımı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın 23 Nisan kutlaması için paylaştığı video ilgi çekti.
Bakan Koca, sosyal medya hesabından, "Sevincin sesi bugün hepimize ulaştı. 23 Nisan kutlu olsun" notuyla video paylaştı. Video, Sağlık Bakanı Koca'nın sosyal medyada çok konuşulan 'bana yaklaşma' sözünü içeren videosuna atıfta bulunan çocukla başlıyor. Daha sonra çocuk bilim kurulu üyeleri görüşlerini anlatıyor. Video kısa sürede büyük beğeni topladı.
Rizeli muhtardan sıra dışı corona önlemi!Rize’nin Çayeli ilçesine bağlı Derecik köyünde muhtar Ramazan Küçüksarı corona virüs salgını nedeniyle köyün 6 girişinden 5’ini kayalarla kapattı. Köyün tek girişinde özel koruyucu elbiselerle nöbet tutan muhtar, ateş ölçümü yapıyor, maske dağıttığı kişileri köye alıyor.