MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Sağlık Bakanı Koca'dan Nazım Hikmet paylaşımı
ABONE OL
03.06.2020 - 15:56 | | milliyet.com.tr

Sağlık Bakanı Koca'dan Nazım Hikmet paylaşımı

Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, şair, roman, oyun ve anı yazarı Nazım Hikmet Ran, vefatının 57. yılı dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sosyal medya hesabından yaptığı Nazım Hikmet paylaşımı şöyle;

Milli Mücadele’ye katılan Anadolu kadınını, Hiroşima’da yanıp kül olan kız çocuğunu anlattı. Angina Pektoris terimini, şiirinde “kalp ağrısı” doğallığında kullanabilen bir dil ustasıydı. Türkçenin göğü altında bir çınar ağacı: NÂZIM HİKMET’İ saygıyla anıyoruz.

Sağlık Bakanı Kocadan Nazım Hikmet paylaşımı

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Sağlık Bakanı Koca corona virüs sürecinde 'en güvenilir bilgi kaynağı' çıktı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Nazım Hikmet paylaşımıSağlık Bakanı Fahrettin Koca, şair, roman, oyun ve anı yazarı Nazım Hikmet Ran, vefatının 57. yılı dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika I ÖSYM Başkanı'ndan YKS açıklaması

Son dakika I ÖSYM Başkanı'ndan YKS açıklaması

Sakın imza atmayın, 4 yıl hapis ve para cezası var...

Sakın imza atmayın, 4 yıl hapis ve para cezası var...

Salgının yeni merkezinde alarm! 24 saat içinde...

Salgının yeni merkezinde alarm! 24 saat içinde...

Son dakika... Valilik harekete geçti! İstanbul'da corona virüs etkisi araştırılıyor

Son dakika... Valilik harekete geçti! İstanbul'da corona virüs etkisi araştırılıyor

Sıradaki Haber