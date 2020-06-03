03.06.2020 - 15:56 | | milliyet.com.tr
Sağlık Bakanı Koca'dan Nazım Hikmet paylaşımı
Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, şair, roman, oyun ve anı yazarı Nazım Hikmet Ran, vefatının 57. yılı dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sosyal medya hesabından yaptığı Nazım Hikmet paylaşımı şöyle;
Milli Mücadele’ye katılan Anadolu kadınını, Hiroşima’da yanıp kül olan kız çocuğunu anlattı. Angina Pektoris terimini, şiirinde “kalp ağrısı” doğallığında kullanabilen bir dil ustasıydı. Türkçenin göğü altında bir çınar ağacı: NÂZIM HİKMET’İ saygıyla anıyoruz.