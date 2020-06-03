Sağlık Bakanı Koca'dan Nazım Hikmet paylaşımı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sosyal medya hesabından yaptığı Nazım Hikmet paylaşımı şöyle;

Milli Mücadele’ye katılan Anadolu kadınını, Hiroşima’da yanıp kül olan kız çocuğunu anlattı. Angina Pektoris terimini, şiirinde “kalp ağrısı” doğallığında kullanabilen bir dil ustasıydı. Türkçenin göğü altında bir çınar ağacı: NÂZIM HİKMET’İ saygıyla anıyoruz.