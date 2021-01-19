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19.01.2021 - 02:18 | | AA

Sağlık Bakanı Koca'dan Prof. Dr. Nur Vergin için taziye mesajı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vefat eden sosyolog Prof. Dr. Nur Vergin için taziye mesajı yayımladı.

Sağlık Bakanı Koca'dan Prof. Dr. Nur Vergin için taziye mesajı

 

Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu toprakların önemli değerlerinden birini, Prof. Dr. Nur Vergin Hocamızı kaybettik. İlim ve fazilet sahibi bir insandı. Hakkıyla ilminden istifade edemedik. Eserlerinden yeni nesillerin istifade etmesi temennisiyle, hocamıza Allah'tan rahmet diliyorum." ifadesini kullandı.

Kars'ta katliam gibi kazaKars’ın Sarıkamış ilçesine bağlı Karakurt-Horasan yolunda otobüs ile otomobilin çarpıştığı kazada, baba Asil Koca, anne Pakize Koca ve 4 yaşındaki Toprak Ege Koca hayatını kaybetti.
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