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09.05.2020 - 23:50 | | AA

Sağlık Bakanı Koca'dan "sosyal mesafeli bank" paylaşımı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bursa'nın Kestel ilçesindeki "sosyal mesafeli bank" fikrini beğendi.

Sağlık Bakanı Koca'dan "sosyal mesafeli bank" paylaşımı

Bakan Koca, Twitter hesabında, Kestel Belediyesi'nin sosyal mesafe kuralına uygun olarak tasarladığı oturma bankının fotoğrafını paylaştı.

Koca, paylaşımında, "Türkiye'nin pratik zekası, salgın şartlarında, sosyal hayata ilginç görüntüler kazandırmaya başladı. Göze sürpriz yapanından bir soruna çözüm olanına dek, her fikir güzel. (Mühim not: Fotoğraf çarşamba günü çekilmiştir.)" yorumunda bulundu.

 

MHP lideri Bahçeli'den CHP'ye sert tepkiMHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Türkiye, geleceğin büyük ve güçlü ülkesidir. Yeni bir dünyanın kapılarını açacak anahtarlardan birisi de Türkiye Cumhuriyeti’nin elindedir." ifadelerini kullandı.
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