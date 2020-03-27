Sağlık Bakanı ne zaman açıklama yapacak? Corona virüsü vaka sayısı ve ölü sayısı kaç oldu?

Sağlık Bakanlığı liderliğindeki Bilim Kurulu bugün bir kez daha topalandı. Saat 17.15'te bir araya gelen Bilim Kurulu toplantısı sonrası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bir açıklama yapacak. Bakan'ın söyleyecekleri çok önemli ve Türkiye Sağlık Bakanı ne zaman açıklama yapacak? sorusuna yanıt ararken bir yandan da Corona virüsü vaka sayısı ve ölü sayısı kaç olacağını merak ediyor.

SAĞLIK BAKANI NE ZAMAN AÇIKLAMA YAPACAK?

Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanlığının Bilkent Yerleşkesi'nde saat 17.30'da toplandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın toplantının ardından saat 19.15'te basın açıklaması yapması bekleniyor.

26 MART CORONA VİRÜSÜ VAKA VE ÖLÜ SAYISI

Sağlık Bakanı Fahrettşn Koca 26 Mart'ta Twitter üzerinden yapmış olduğu açıklamasında "Test sayımız dün 5.035’ti. BUGÜN 7.286 olarak gerçekleşti. 1.196 yeni tanı kondu. Hastalar ve temas çevreleri izole edildi. 16 hastamızı kaybettik. Bu sonuçlarla can kaybımız 75’e, hasta sayımız 3.629’a ulaştı. Sizi ısrarla tedbirleri uygulamaya davet ediyorum." dedi.