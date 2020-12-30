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30.12.2020 - 10:37 | | AA

Sağlık Bakanlığı, Bursa'ya 18 yeni ambulans gönderdi

Sağlık Bakanlığınca, Bursa'da acil sağlık hizmetlerinde kullanılmak üzere tahsis edilen 18 ambulans kente ulaştı.

Sağlık Bakanlığı, Bursa'ya 18 yeni ambulans gönderdi

Bursa Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ilde sağlık hizmetleri envanterine 16 tam donanımlı ambulans ile 2 yenidoğan acil yardım ambulansı dahil edildi.

İçinde organ taşıma çantaları da bulunan tam donanımlı yeni ambulansların bazılarının eskileriyle değiştirilmesi, bir bölümünün ise yeni açılan 112 noktalarında vatandaşlara hizmet vermesi planlanıyor.

Ayrıca, yenidoğan acil yardım ambulansıyla ileri düzey tedaviye ihtiyaç duyan bebeklerin sağlık tesisine nakilleri yoğun bakım şartlarına uygun şekilde sağlanacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Sağlık Müdürü Fevzi Yavuzyılmaz, "İlimizde 82 istasyonumuz var. İstasyon sayımız il nüfusuna göre düşük kalıyordu. Şimdi yeni ambulanslarımızla hem filomuzu gençleştirmek hem de var olan istasyonlarımıza yeni istasyonlar katarak, hastalara ulaşımı ve hizmeti daha kolaylaştırmak istiyoruz. Bu vesile ile yeni ambulansların Bursa'mıza hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

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