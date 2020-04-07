Sağlık Bakanlığı İŞKUR kura çekimi ne zaman? İşkur sürekli işçi kura sonuçları açıklandı mı? Bu sorular KPSS tercih sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte tavan yaptı. Binlerce aday kura tarihini merak ederek sürekli Sağlık Bakanlığı'nın resmi sitesini kontrol ediyor.

SAĞLIK BAKANLIĞI İŞKUR KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

ÖSYM KPSS tercih sonuçlarını açıklarken Sağlık Bakanlığı henüz 14 bin sürekli işçi için henüz bir kura tarihi vermiş değil. Birkaç gün içinde resmi bir açıklama yapılması bekleniyor.

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