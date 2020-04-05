Sağlık Bakanlığı corona virüs nedeniyle 32 bin sağlık personeli alacak. On binlerce kişi başvurularını tamamladı. Sıra geldi sonuçlara... Adaylar 1 Nisan'dan bu yana Sağlık Bakanlığı KPSS tercih sonuçları açıklandı mı? İşkur sürekli işçi kura çekilişi ne zaman? diye sorguluyor. İşte detaylar...

SAĞLIK BAKANLIĞI KPSS TERCİH SONUÇLARI VE KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sağlık Bakanlığı KPSS tercih sonuç tarihi ile ilgili ÖSYM'den ve Sağlık Bakanlığı'ndan net bir bilgi verilmedi. Tercih sonuçlarının bu hafta içinde açıklanması bekleniyor. Aynı şekilde bu hafta İŞKUR kura çekiminin de yapılması bekleniyor.

YERLEŞTİRMENİN YAPILMASI

Yerleştirme işlemlerinde aynı puanı alan adaylar arasından mezuniyet tarihi itibarıyla önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması halinde de yaşı büyük olana öncelik tanınacaktır.

Yerleştirme yapılırken ÖSYM tarafından; sınava girilen öğrenim düzeyi, cinsiyet, mezun olunan alan/program ile sözleşmeli pozisyonlar için aranan nitelikler arasındaki tutarlık kontrol edilecek bunlardan birinde bile bir tutarsızlık tespit edildiği takdirde söz konusu tercih iptal edilecektir.

Yerleştirmede adayların ÖSYM kayıtlarındaki bilgileri esas alınacaktır. Bu bilgilerde gerçeğe uymayan hususlar tespit edildiği takdirde, yerleştirmesi yapılan adayların ilgili kurumlarca atamaları yapılmayacak, adaylar bu durumdan dolayı bir hak iddia edemeyeceklerdir.

Yerleştirme işleminde adaylar puanlarına ve tercih sıralarına bakılmak suretiyle sözleşmeli pozisyonlara yerleştirileceklerdir. Daha yüksek puanlı adaylar yerleştiği için birinci tercihine yerleşemeyen bir aday ikinci tercihine, ikinci tercihine yerleşemeyen aday üçüncü tercihine yerleştirilmeye çalışılacak, yerleştirme işlemi bu şekilde devam edecektir. Bir adayın son tercihine de daha yüksek puanlı adaylardan biri yerleştirildiği takdirde bu aday herhangi bir sözleşmeli pozisyona yerleşememiş olacaktır.

YERLEŞTİRME SONUÇLARININ DUYURULMASI

Adaylar, yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin internet sayfasından öğrenebileceklerdir. Yerleştirme sonuçları ile ilgili olarak adaylara ve kurumlara postayla herhangi bir belge gönderilmeyecektir. Yerleşme bilgileri ÖSYM tarafından ilgili kurumlara elektronik ortamda verilecektir. Sözleşmeli pozisyonlara yerleşen adaylar atanmak üzere doğrudan yerleştirildikleri kurumlara başvuracaklar, atanmak için hangi evrakın gerekli olduğunu ve bu evrakın hangi tarihe kadar nereye teslim edilmesi gerektiğini Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün internet sitesinden öğreneceklerdir.

SÖZLEŞMELİ POZİSYONLARA ATANMA

ÖSYM tarafından yerleştirilen adayların atama işlemleri, Sağlık Bakanlığı tarafından yapılacaktır. Yerleştirildikleri halde

atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan veya gerekli belgeleri süresi içinde yerleştirildiği kuruma teslim etmeyen

adayların Sağlık Bakanlığı tarafından atamaları yapılmayacaktır.

Sağlık Bakanlığı İŞKUR nihai listesine ulaşmak için;

İŞKUR e-şube girişi yapın.

İş başvurularım ekranına tıklayın.

Başvurularınız arasında yer alan Sağlık Bakanlığı ilanının üzerinde bulunan nihai liste butonuna basın.

Eğer buton yoksa, nihai listeniz henüz hazırlanmamış demektir. Lütfen daha sonra deneyin.

Kura sonuçları ekranının gelecek hafta içerisinde erişime açılması bekleniyor.