Sağlık Bakanlığı KPSS tercih sonuçları açıklandı mı? Ne zaman açıklanacak?

Sağlık Bakanlığı taşra teşkilatı hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere 3.000 sözleşmeli sağlık personeli alım ilanını 16 Haziran'da duyurmuştu. Aynı gün ÖSYM tercihleri başlattı ve binlerce kişi işlemlerini tamamladı. Artık sonuçlar büyük bir sabırsızlıkla bekleniyor. Sıklıkla sorulan soru ise 'Sağlık Bakanlığı KPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?' şeklinde oluyor.

KPSS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel tercih sonuçları için ÖSYM'den yapılmış bir duyuru yok. Sonuçların en geç cuma gününe kadar açıklanması bekleniyor.