Türkiye'de görülen corona virüs vakalarının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 32 personel alınacağını duyurmuştu. Bşvurular geçen hafa başladı ve son güne gelindi. Başvurulara büyük bir rağbet var. Bazı vatandaşlar başvuruların nasıl yapacağını araştırırken bazıları ise Sağlık Bakanlığı personel atamaları ne zaman? KPSS tercih ve İŞKUR kura sonuçları ne zaman belli olacak? sorularına yanıt bulmaya çalışıyor.

SAĞLIK BAKANLIĞI KPSS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sağlık Bakanlığı KPSS tercih ve kura sonuç tarihi ile ilgili ÖSYM'den ve Sağlık Bakanlığı'ndan net bir bilgi verilmedi. Tercih ve kura sonuçlarının 1 hafta içinde açıklanması bekleniyor. Atamaların ise yakın bir tarihte yapılacağı biliniyor.

TERCİHLER NASIL YAPILIR?

Tercih işlemleri, Ek’te yer alan KPSS-2020/5 Tercih Kılavuzu kurallarına göre, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacaktır. Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatlice incelemeleri gerekmektedir.

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SAĞLIK BAKANLIĞI SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Sağlık Bakanlığı sürekli işçi alımı ile pek çok ildeki hastanelerinde güvenlik görevlisi, klinik destek elemanı ve temizlik personeli alımı gerçekleştirecek. Bunun yanında 2 kişilik de aşçı alımı kontenjanı bulunacak. İŞKUR üzerinden gerçekleşecek olan sağlıkçı alımı başvurusu, şartları karşılayan herkes için mümkün olacak. İŞKUR kaydı ile internet üzerinden gerçekleştirilebilecek olan başvuruların ardından kura süreci takip edilecek.

Sağlık Bakanlığı sürekli işçi alımı için İŞKUR üzerinden alınacak olan başvurular, tamamıyla internet üzerinden gerçekleşecek. Adaylar, İŞKUR Sağlık Bakanlığı sürekli işçi alımı başvurusu için ikametlerinin bulunduğu yer için müracaatta bulunabilecek.

Sağlık Bakanlığı sürekli işçi alımı başvurusu İŞKUR e-şube üzerinden alınacak. İŞKUR hesabı bulunanların direk giriş ile yapabileceği başvurular, E-Devlet girişi ile de mümkün olacak.

Başvuru için öncelikle İŞKUR kaydınızın olması gerekmektedir. Eğer kaydınız yoksa, sonraki sayfada yer alan linke tıklayarak kaydınızı gerçekleştirebilirsiniz.

Eğer İŞKUR kaydınız var ise giriş yaptıktan sonra iş ilanları sayfasına tıklayınız.

Burada karşınıza çıkan ekrandan çalışmak istediğiniz il veya ilçe seçeneklerini işaretledikten sonra İşyeri Unvanı kısmına “SAĞLIK BAKANLIĞI” yazınız ve “Ara” tuşuna basınız.

Böylece Sağlık Bakanlığı’na ait tüm ilanlar karşınıza çıkmış olacak.

Dilerseniz, “Meslek” kısmına tercih etmek istediğiniz “Temizlik Görevlisi”, “Güvenlik Görevlisi” gibi tercih etmek istediğiniz meslek türünü girerek size uygun meslekleri sıralayabilirsiniz.

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