Corona virüs Ölü sayısı ve vaka sayısı kaç oldu? - 5 Nisan Türkiye'de Canlı koronavirüs son durum haberleri!

5 Nisan corona virüs vaka ve can kaybı sayısı açıklandı. Yurt genelinde milyonlarca vatandaşımızı yakından ilgilendiren konuya ilişkin Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan son dakika açıklaması geldi. Peki Türkiye'de gün itibariyle son corona virüs vaka ve can kaybı sayısı kaça yükseldi? İşte 5 Nisan canlı grafik tablosu...



TÜRKİYE'DE VAKA SAYISI KAÇ OLDU?



(5 NİSAN PAZAR)



BUGÜNKÜ TEST SAYISI: 20.065



BUGÜNKÜ VAKA SAYISI: 3.135



BUGÜNKÜ CAN KAYBI: 73



BUGÜNKÜ İYİLEŞEN SAYISI: 256

TOPLAM SAYILAR

TOPLAM TEST SAYISI: 181.445



TOPLAM VAKA SAYISI: 27.069



TOPLAM CAN KAYBI: 574



TOPLAM İYİLEŞEN SAYISI: 1.042









3 NİSAN İL İL SON DURUM