05.04.2020 - 22:40 |
Corona virüs Ölü sayısı ve vaka sayısı kaç oldu? - 5 Nisan Türkiye'de Canlı koronavirüs son durum haberleri!
Ajanslara son dakika olarak düşen habere göre Türkiye'de günün corona virüsten can kaybı ve vaka sayısı belli oldu. Yurt genelindeki milyonlarca vatandaşlarımızı da yakından ilgilendiren Koronavirüs ile ilgili aramalar tüm hızıyla sürüyor. Dünyada 68 bin kişinin hayatını kaybetmesine neden olan corona virüs ile ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 5 Nisan'daki son durumu yayınladı. İşte corona virüste son durumu gösteren grafik tablosu...
5 Nisan corona virüs vaka ve can kaybı sayısı açıklandı. Yurt genelinde milyonlarca vatandaşımızı yakından ilgilendiren konuya ilişkin Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan son dakika açıklaması geldi. Peki Türkiye'de gün itibariyle son corona virüs vaka ve can kaybı sayısı kaça yükseldi? İşte 5 Nisan canlı grafik tablosu...
TÜRKİYE'DE VAKA SAYISI KAÇ OLDU?
(5 NİSAN PAZAR)
BUGÜNKÜ TEST SAYISI: 20.065
BUGÜNKÜ VAKA SAYISI: 3.135
BUGÜNKÜ CAN KAYBI: 73
BUGÜNKÜ İYİLEŞEN SAYISI: 256
TOPLAM SAYILAR
TOPLAM TEST SAYISI: 181.445
TOPLAM VAKA SAYISI: 27.069
TOPLAM CAN KAYBI: 574
TOPLAM İYİLEŞEN SAYISI: 1.042
3 NİSAN İL İL SON DURUM
Beyoğlu Nostaljik Tramvay son seferini yaptıBeyoğlu’nda Taksim Tünel ve İstiklal Caddesi’nde ulaşım sağlayan nostaljik tramvay seferleri, yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle geçici olarak seferlerini durdurdu. Zaman zaman insanların binmekte güçlük çektiği tramvay bu akşam saat 21.00'de son seferini boş bir şekilde yaptı.