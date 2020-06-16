Sağlık Bakanlığı tercih kılavuzu yayımlandı mı? ÖSYM, başvuruları başlattı mı?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından sağlıkçılara müjdeli bir haber geldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "İstanbul'daki sağlık tesislerimizde istihdam edilmek üzere 3 bin sözleşmeli sağlık personeli alıyoruz" dedi.Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaptığı yazılı açıklamada, İstanbul'daki sağlık tesislerinde istihdam edilmek üzere, KPSS puanına göre ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile 3 bin sözleşmeli sağlık personeli alınacağını belirtti. Peki Sağlık Bakanlığı başvuruları ne zaman başlayacak, başvuru işlemi nasıl yapılacak, şartlar neler olacak?

SAĞLIK BAKANLIĞI BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Sağlık Bakanı Koca, "Tercih Kılavuzu, ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden yayımlandıktan sonra adaylar tercihlerini 16 Haziran- 22 Haziran arasında yapabilecek. dedi.

BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Sağlık Bakanlığı'na 3 bin personel alımı başvuruları ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden yapılacak.

HANGİ BÖLÜMLERE ALIM YAPILACAK?

Alımların 2 bin 302'si hemşire ve 606'sı sağlık teknikeri olmak üzere ebe, psikolog, diyetisyen, fizyoterapist ve sosyal çalışmacı unvanlarında olacağını kaydeden Bakan Koca,

Ayrıca, 108'i temizlik hizmetleri, 113'ü bakım ve onarım hizmetleri ve 29'u koruma ve güvenlik hizmetlerinde görev yapmak üzere 250 sürekli işçi alıyoruz. dedi.

İşçi alım duyurusu için bakanlığımızın Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve İŞKUR internet sitelerini takip ediniz. Yeni atamaların, salgınla daha etkili mücadele etmemize ve vatandaşlarımıza daha nitelikli sağlık hizmeti sunulmasına önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum. Hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

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