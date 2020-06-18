18.06.2020 - 20:38 |
SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±'ndan Rusya ile corona virüs aÅŸÄ±sÄ± görüÅŸmelerine iliÅŸkin açÄ±klama
SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±, Rusya Federasyonu ile ortak aÅŸÄ± geliÅŸtirilmesine yÃ¶nelik dÃ¼zenli aralÄ±klarla gerÃ§ekleÅŸtirilen 'VC' gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerinin Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼sÃ¼nÃ¼n,Â Bakan YardÄ±mcÄ±sÄ±Â Prof. Dr. Emine Alp MeÅŸe baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda gerÃ§ekleÅŸtirildiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.Â
SayÄ±n MeÅŸe'nin Ã¼lkemizdeki gÃ¼ncel COVID-19 rakamlarÄ±nÄ± iÃ§eren aÃ§Ä±lÄ±ÅŸ konuÅŸmasÄ±yla baÅŸlayan toplantÄ±, TÃœSEB BaÅŸkanÄ± Prof. Dr. Adil MardinoÄŸlu'nun ve AÅŸÄ± Bilim Kurulunun sunumlarÄ±yla devam etti. ToplantÄ±nÄ±n dÃ¶rdÃ¼ncÃ¼sÃ¼nÃ¼n Temmuz ayÄ±nÄ±n ikinci haftasÄ±nda yapÄ±lmasÄ± planlanÄ±yor.
SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±'nÄ±n Twitter hesabÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, "Rusya Federasyonu ile ortak aÅŸÄ± geliÅŸtirilmesine yÃ¶nelik Rospotrebnadzor yetkilileriyle dÃ¼zenli aralÄ±klarla gerÃ§ekleÅŸtirilen VC gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerinin Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼sÃ¼, Bakan YardÄ±mcÄ±mÄ±z Prof. Dr. Emine Alp MeÅŸe baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda gerÃ§ekleÅŸtirildi" denildi.Â