Sağlık Bakanlığı’ndan uçuş algoritması

Algoritmaya göre, uçuş sırasında semptomlara uyan yolcu tespit edildiğinde, yolcuya maske takılacak, tek bir kabin personelinin ilgilenmesi sağlanacak, mümkün ise yolcu uçakta arka sağ koltuğa alınacak. Pilotlar olağan dışı bir sebep ile yolcu kabininde bulunmadılarsa riskli kabul edilmeyecek ve çalışmalarına devam edebilecekler. Pilotların yolcuların bulunduğu kabine girmesi durumunda ise diğer kabin personeli gibi takipleri yapılacak. Semptomlu yolcu ile ilgilenen kabin görevlisi için semptom geliştiren yolcunun test sonuçları beklenecek. Personel bu süreçte evde izinli sayılacak. Diğer kabin görevlileri ise 14. güne kadar ateş ve solunum yolu semptomları açısından kendi takibini yapacak. Yolcudan alınan numunelerin pozitif çıkması durumunda yolcu ile ilgilenen kabin görevlisine 7. günde SARS-CoV-2 testi yapılacak. 7. günden önce semptom çıkarsa test hemen yapılacak. Kabin görevlisinin test sonuçları pozitif çıkarsa, Kovid-19 kapsamında değerlendirilecek. Testi negatif olana kadar 7 gün ara ile test tekrarlanacak.



Ön ve arka koltuktakilere takip



Algoritmaya göre, iki ön, iki arka, iki yan koltuktaki yolculara ulaşılacak. İletişim bilgileri kaydedilerek Sağlık Bakanlığı’na gönderilecek. Aynı uçakta seyahat etmiş yolcular için semptom geliştiren yolcunun test sonuçları beklenecek. Sonuçların pozitif çıkması durumunda temaslı olarak kaydedilen yolculara ulaşılacak. Kovid-19 bilgilendirmesi yapılacak. 14 güne kadar ateş ve solunum yolu semptomları açısından evde izole olarak takip edilecekler. Semptom gelişmesi durumunda maske takarak Kovid-19 yönünden değerlendirilmek üzere sağlık kuruluşuna başvurması sağlanacak.



Pilotlara 2 metre kuralı

Algoritmada “Kovid-19 için yüksek risk, olası hastayla 2 metreden daha yakın olacak şekilde, sürekli olarak 10 dakikadan daha uzun süreyle yüz yüze kalma olarak tanımlandığı için pilotlar ve kabin görevlileri yüksek riskli temaslı olarak değerlendirilmez” denildi.