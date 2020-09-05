Sağlık Bakanlığı’ndan YÖK’e ‘Üniversitelerde uzaktan eğitim yapılsın’ tavsiyesi

Üniversitelerde güz döneminde eğitim faaliyetlerinin sürdürülmesi konusunda il pandemi kurulları veya il umumi hıfzıssıhha kurullarının fikri alınarak rektörlüklerce karar verilmesine ilişkin Sağlık Bakanlığı’na görüş sorulduğu belirtilen yazıda, şu ifadelere yer verildi: “Bakanlığın cevabi yazısında ‘2020-2021 eğitim ve öğretim yılının güz döneminde örgün eğitimlerde teorik derslerin mümkün olduğunca yüz yüze aynı ortamda bulunmaksızın uzaktan ve dijital öğretim yöntemleriyle yapılması, uygulamalı eğitimlerin zorunlu olduğu programlarda uygulamaların mümkünse ertelenmesi, ertelenmemesi durumunda kişisel koruyucu ekipmanların kullanımı sağlanarak ve gerekli tedbirler alınarak yüz yüze sürdürülmesinin önerilmesine karar verilmiştir’ ifadesi yer almaktadır. Üniversitenizde, 2020-2021 eğitim ve öğretim dönemine ilişkin planlamalarınıza ait kararlarınızda YÖK'ün, yükseköğretim kurumlarına tanımış olduğu inisiyatif çerçevesinde Sağlık Bakanlığı'nın görüşlerinin dikkate alınması hususunda gereğini rica ederim.”