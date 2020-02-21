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21.02.2020 - 12:39 | | DHA

Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nden 'FETÖ soruşturması' açıklaması

Sağlık Bilimleri Üniversitesi, FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan 22 kişinin üniversitede görevine döndüğü iddiasının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nden 'FETÖ soruşturması' açıklaması

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Basın Müşavirliği'nden yapılan yazılı açıklamada, FETÖ terör örgütünün GATA yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 32 kişi hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yakalama kararı çıkarıldığı hatırlatıldı. Sağlık Bilimleri Üniversitesi’nin devletin ulusal güvenlik ile ilgili birimleriyle koordine içinde çalışmasıyla bir süredir devam eden takip sonucunda terör örgütüne irtibat-iltisakı ile ilgili deliller bulunan 32 kişiye yönelik gözaltı işlemleri yapıldığına vurgu yapılarak, "Bu personelden Sağlık Bilimleri Üniversitesi bünyesindekilerin tamamı açığa alınarak görevden uzaklaştırılmış ve üniversite yönetimi tarafından haklarında idari soruşturma başlatılmıştır. Bazı medya organlarında serbest bırakılan 22 kişinin görevlerine devam ettiği iddiası gerçeği yansıtmamaktadır" denildi.

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