Sağlık çalışanından acı haber! Koronaya yenildi

Hatay Dörtyol Devlet Hastanesi'nde tıbbi sekreter olarak görev yapan 1 çocuk annesi Hatice Arıkan’ın bir süre önce yaptırdığı korona virüs testi pozitif çıktı. Arıkan, görev yaptığı hastanede tedavi altına alındı.
15 gündür tedavi altında bulunan Hatice Arıkan yoğun bakım servisinde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Soygun için girdi dayak yiyerek yakalandıEsenyurt'ta iki kişi, telefon dükkanını soymak isterken sert kayaya çarptı. Soyguna gelen zanlılara iş yeri sahibinin saldırması üzerine panikleyip kaçan silahlı soygunculardan bir tanesi çevredeki vatandaş ve iş yeri sahibi tarafından uzun bir kovalamacanın ardından yakalandı. O anlar güvenlik kameralarına böyle yansıdı.