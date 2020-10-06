06.10.2020 - 07:00 | | İstanbul Milliyet
Sağlık çalışanları ek ödeme için yürüdü
İstanbul’da mayıs ayından itibaren hizmet vermeye başlayan ve pandemiye karşı mücadelede önemli bir merkez olması hedeflenen Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’nde dün “ek ödeme” ile ilgili eylem vardı.
Hastanenin B Blok binası önünde bir araya gelen yaklaşık 100 sağlık çalışanı, başhekimlik önüne alkışlarla yürüdü. Taleplerini açıklamayla dile getiren sağlık çalışanları, haziran ve temmuz aylarında hiç ek ödeme yapılmadığını, ağustos, eylül ve ekim aylarında da verilen performans ücretlerinin yetersiz olduğunu dile getirdi.