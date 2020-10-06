Sağlık çalışanları ek ödeme için yürüdü

Hastanenin B Blok binası önünde bir araya gelen yaklaşık 100 sağlık çalışanı, başhekimlik önüne alkışlarla yürüdü. Taleplerini açıklamayla dile getiren sağlık çalışanları, haziran ve temmuz aylarında hiç ek ödeme yapılmadığını, ağustos, eylül ve ekim aylarında da verilen performans ücretlerinin yetersiz olduğunu dile getirdi.