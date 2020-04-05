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05.04.2020 - 07:00 | | AYKUT YILMAZ Ankara

Sağlık çalışanları için laboratuvar algoritması

Sağlık Bakanlığı, KOVID-19 temaslı sağlık çalışanı için risk kategorilerine göre uygulanacak Laboratuvar Algoritması’nı yayımladı.

Sağlık çalışanları için laboratuvar algoritması
AYKUT YILMAZ Ankara

Algoritmada, temaslı sağlık çalışanları, “yüksek riskli”, “orta riskli” ve “düşük riskli” olarak üç gruba ayrıldı. Yüksek riskli grupta yer alan temaslı sağlık çalışanı için öncelikle 3 günlük bir ilaç tedavisine başlanacak. Aktif semptom takibi ile bu kişiler evde 7 gün izole edilerek izlenecek. Semptom gelişirse semptom günü, gelişmezse 5’inci günde bu sağlık çalışanına PCR testi yapılacak. PCR testi pozitif çıkarsa, kesin olgu tanımına uygun şekilde süreç yönetilecek. Ara verilmiş olan ilaç tedavisi 5 güne tamamlanacak. PCR testi sonuçları negatif çıkarsa toplam süre, temas sonrası 14’nücü güne tamamlanacak şekilde maske ile bu kişiler çalışacak. Bu sürede aktif semptom takibi yapılacak. Semptom gelişirse test tekrarlanacak. Gelişmezse takip sonlandırılacak.

Düşük riskli kabul edilen sağlık çalışanı, toplam süre, temas sonrası 14’üncü güne tamamlanacak şekilde maske ile çalışacak ve bu sürede semptom takibi yapılacak. Semptom gelişmezse takip sonlandırılacak. Semptom gelişirse PCR testi yapılacak.

Polis havadan helikopterle uyardı: Evde kal AdanaAdana'da polis, corona virüs salgını için alınan önlemler kapsamında, helikopterlerle vatandaşlara anons yaparak, "Kendi sağlığınız ve çevrenizdekilerin sağlığı için evinizde kalın. 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşların sokağa çıkması yasaklanmıştır" uyarısında bulundu.
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