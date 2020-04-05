Sağlık çalışanları için laboratuvar algoritması

Algoritmada, temaslı sağlık çalışanları, “yüksek riskli”, “orta riskli” ve “düşük riskli” olarak üç gruba ayrıldı. Yüksek riskli grupta yer alan temaslı sağlık çalışanı için öncelikle 3 günlük bir ilaç tedavisine başlanacak. Aktif semptom takibi ile bu kişiler evde 7 gün izole edilerek izlenecek. Semptom gelişirse semptom günü, gelişmezse 5’inci günde bu sağlık çalışanına PCR testi yapılacak. PCR testi pozitif çıkarsa, kesin olgu tanımına uygun şekilde süreç yönetilecek. Ara verilmiş olan ilaç tedavisi 5 güne tamamlanacak. PCR testi sonuçları negatif çıkarsa toplam süre, temas sonrası 14’nücü güne tamamlanacak şekilde maske ile bu kişiler çalışacak. Bu sürede aktif semptom takibi yapılacak. Semptom gelişirse test tekrarlanacak. Gelişmezse takip sonlandırılacak.



Düşük riskli kabul edilen sağlık çalışanı, toplam süre, temas sonrası 14’üncü güne tamamlanacak şekilde maske ile çalışacak ve bu sürede semptom takibi yapılacak. Semptom gelişmezse takip sonlandırılacak. Semptom gelişirse PCR testi yapılacak.