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12.02.2021 - 07:00 | | HABER MERKEZİ

Sağlık çalışanları mutlu

CoronaVac aşısının ikinci dozu, dün sağlık çalışanlarına uygulanmaya başlandı. İzmir’de, kentteki en büyük sağlık kuruluşlarından İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesinde oluşturulan kliniklerde de sağlık çalışanlarına aşılar yapılıyor.

Sağlık çalışanları mutlu

 

Başhekim Prof. Dr. Ali Gürbüz, “Aşılanma sayesinde sağlık çalışanları kendilerini daha güvende hissedecek. Hastalarına daha iyi hizmet verecek. Devlet büyüklerimize teşekkür ediyorum” dedi. Hemşire Hilal Bayraktar ise sağlık çalışanları olarak sürece öncülük etmekten memnuniyet duyduklarını belirterek, “Bizim ardımızdan toplumun diğer kesimlerine de aşılama programları uygulanmaya başlandı. Bu süreçte herkes aşılanmanın yanı sıra maske, mesafe ve temizlik kurallarına dikkat etmeli. Bu sayede özlediğimiz o eski güzel günlere dönebiliriz” diye konuştu.

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