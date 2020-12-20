20.12.2020 - 16:01 | | DHA
Sağlık çalışanlarına çirkin saldırı! Adım adım takip ettiler
İstanbul Bahçelievler’de sağlık çalışanlarını darp eden 2 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin sağlık çalışanlarını adım adım takip ederek darp ettikleri anlar ise kameralara yansıdı.
Bahçelievler'de 16 Aralık'ta saat 16.30 sıralarında Bahçelievler Merkez Mahallesi'nde görevden çıktıktan sonra yürüyerek evlerine gitmekte olan sağlık çalışanları M.D., ve I.K.,'nın darp edilmesi üzerine polis ekipleri harekete geçti. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, yaşları küçük H.A., ve D.E.,'yi yakaladı.
"Kasten Yaralama" suçundan adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece serbest bırakıldı.
Gürültü iddiasıyla tartıştığı komşusunu tabancayla vurduDiyarbakır’ın Bağlar ilçesinde bir kişi, gürültü çıkardığı iddiasıyla tartıştığı komşusu Nebi Kandemir'i (45) tabancayla vurarak kaçtı. Yaralanan Kandemir, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, polis şüphelinin yakalanması için arama çalışması başlattı.