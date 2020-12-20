MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Sağlık çalışanlarına çirkin saldırı! Adım adım takip ettiler
ABONE OL
20.12.2020 - 16:01 | | DHA

Sağlık çalışanlarına çirkin saldırı! Adım adım takip ettiler

İstanbul Bahçelievler’de sağlık çalışanlarını darp eden 2 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin sağlık çalışanlarını adım adım takip ederek darp ettikleri anlar ise kameralara yansıdı.

Sağlık çalışanlarına çirkin saldırı! Adım adım takip ettiler

Bahçelievler'de 16 Aralık'ta saat 16.30 sıralarında Bahçelievler Merkez Mahallesi'nde görevden çıktıktan sonra yürüyerek evlerine gitmekte olan sağlık çalışanları M.D., ve I.K.,'nın darp edilmesi üzerine polis ekipleri harekete geçti. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, yaşları küçük H.A., ve D.E.,'yi yakaladı.

"Kasten Yaralama" suçundan adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece serbest bırakıldı.

 

    Gürültü iddiasıyla tartıştığı komşusunu tabancayla vurduDiyarbakır’ın Bağlar ilçesinde bir kişi, gürültü çıkardığı iddiasıyla tartıştığı komşusu Nebi Kandemir'i (45) tabancayla vurarak kaçtı. Yaralanan Kandemir, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, polis şüphelinin yakalanması için arama çalışması başlattı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Son dakika haberi... 20 Aralık koronavirüs tablosu açıklandı! Bugünkü korona vaka ve ölüm sayısı kaç?

    Son dakika haberi... 20 Aralık koronavirüs tablosu açıklandı! Bugünkü korona vaka ve ölüm sayısı kaç?

    SGK'dan yeni genelge! Değişti, başvuran yararlanıyor

    SGK'dan yeni genelge! Değişti, başvuran yararlanıyor

    Vitaminlere ruhsat önerisi: "C,D vitamini ve gıda takviyeleri eczanede satılsın"

    Vitaminlere ruhsat önerisi: "C,D vitamini ve gıda takviyeleri eczanede satılsın"

    Son dakika: Bakan Koca 'netice veriyor' diyerek sıcak gelişmeyi duyurdu

    Son dakika: Bakan Koca 'netice veriyor' diyerek sıcak gelişmeyi duyurdu

    Sıradaki Haber

    Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

    Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

    Şimdi DeğilHemen Keşfet