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27.09.2020 - 17:16 |

Sağlık çalışanlarına spor morali

Spor İstanbul tarafından, pandemiye karşı verdikleri mücadeleyi yılmadan sürdüren sağlık çalışanlarına yönelik üst düzeyde hijyen tedbirleri alınarak düzenlenen ‘Sağlık Çalışanlarına Özel Tenis Turnuvası’ gerçekleştirildi.

Sağlık çalışanlarına spor morali

213 sağlık çalışanının katıldığı özel turnuva kıyasıya mücadeleye sahne oldu. Kayıt ücreti alınmayan bu özel turnuvada, 27 Eylül Pazar(Bugün) gerçekleştirilen finallerde şampiyonlara ödülleri İBB Destek Hizmetleri Daire Başkanı Mansur Güneş tarafından verildi.

Şampiyonlar Ödüllerine Kavuştu

18+ Tek Kadınlar Turnuvası’nda şampiyonluğa Merve Herduman, 18+ Tek Erkeklerde ise şampiyonluğa Alp Yakut ulaştı.

35+ Tek Kadınlar turnuvasında yaşanan kıyasıya mücadeleyi kazanan isim Emel Pehlivan oldu. Bir diğer kategori olan 35+ Tek Erkekler de şampiyonluğa Özer Özdemir ulaştı.

Turnuvanın son finali olan Çift Erkekler de Şampiyon Ahmet Yelkencioğlu ve Suat Nail Ömeroğlu çifti oldu.

Sağlık çalışanlarına spor morali

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