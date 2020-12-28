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28.12.2020 - 10:36 |

Sağlık çalışanlarını duygulandıran hediye

Covid-19 salgınına karşı en ön safta savaşan sağlık çalışanları, hayatlarını ortaya koyarken ailelerinden de uzak kaldı. Özellikle kadın sağlık emekçilerinin çocuklarından ayrı kaldığını anlatan görüntüler sosyal medyanın gündeminden hiç düşmedi.

Sağlık çalışanlarını duygulandıran hediye

Bu durumdan etkilenen Trabzonlu kadınlar, hem sağlıkçı hemcinslerini hem de onların çocuklarını bir nebze de olsa mutlu edecek bir çalışma başlattı.

AK Parti Trabzon Kadın Kolları Başkanı Meryem Sürmen, Trabzon merkez ile 18 ilçede mesai mefhumu olmadan çalışan sağlıkçı kadınların çocukları için “Anne Keki” etkinliği başlattı.

Etkinlik kapsamında Trabzon genelinde canla başla görev yapan kadın sağlık çalışanlarının evlerine küçük bir notla birlikte anne keki gönderildi. Çocuklarından evlerine bırakılan kekleri öğrenen kadın sağlıkçılar duygularını sosyal medya hesaplarından paylaştı.

ÇOCUKLARINDAN UZAK KALDILAR

AK Parti Trabzon Kadın Kolları Başkanı Sürmen, pandemi sürecinde sağlık çalışanlarının hem fiziksel hem de psikolojik olarak zor bir dönemden geçtiğini vurguladı. Pandemi ile savaşta ön safta yer alan özellikle kadın sağlıkçılarının çocuklarından uzak kaldığına işaret eden Sürmen, “Bu annelerimiz ile çocuklarının yüzünde küçük bir gülümseme oluşturmak için anne keki etkinliği başlattık.” dedi.

YÜZLERDEKİ GÜLÜMSEME

Sürmen, hazırladıkları keklere küçük notlar ekleyerek sağlıkçı annelerin çocuklarına ikram ettiklerini anlatarak “Yüzlerindeki gülümsemeyi görmek bizleri mutlu etti. Umarım, sağlık emekçilerimizin gayretleriyle pandemi döneminden tüm dünya kısa sürede kurtulur. Sağlıkçı annelerimiz de çocuklarıyla bir daha ayrılmamak üzere buluşur.” diye konuştu.

ŞİFA PAKETİ DAĞITIYORLAR

Sürmen ve ekibi, pandemi sürecinde karantinada olan vatandaşlar için de ‘Şifa Paketi’ dağıtımı gerçekleştiriyor. Evlerinden dışarı çıkamayan hemşehrilerinin kapılarına zencefil, limon, sarımsak, karanfilden oluşan şifa paketleri bırakıyor.

EVDE KUAFÖR HİZMETİ

Sürmen başkanlığındaki kadın kolları ayrıca gönüllü kuaförler ile ilçelerde yaşayan ve pandemi nedeniyle kuaföre gidemeyen kız çocukları ile annelerine destek veriyor. Hijyen kurallarına dikkat edilerek anne ve kızların saçları kesiliyor.

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