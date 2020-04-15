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15.04.2020 - 16:10 | | AA

Sağlık çalışanlarının çocuklarından evde kalın mesajı!

Yeni tip corona virüs (Kovid-19) ile mücadele sürecinde görev yapan sağlık çalışanlarının çocuklarının duygu dolu mesajlarının yer aldığı video, Sağlık Bakanlığının sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.

Sağlık çalışanlarının çocuklarından evde kalın mesajı!

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, sağlık çalışanları olası bir bulaşı önlemek amacıyla evlerine gitmiyor ve ailelerini uzun süredir görmüyor.

Anne babalarına duydukları özlemi ve gururu video mesajlarla dile getiren sağlık çalışanlarının çocukları ise bir yandan da vatandaşlara "Evde kalın" çağrısı yaptı.

Bakanlığın sosyal medya hesaplarından da paylaşılan, çocukların anne ve babalarını birer "kahraman" olarak gördüklerini belirttikleri mesajlardan bazıları şöyle:

"- Evinizde kalırsanız babam da evine gelir, bizimle oynar.

- Annem hastaları iyileştirip eve gelecek.

- Bu hastalık bitince babam bana kocaman kocaman sarılacak.

- Benim annem bir kahraman.

- Benim babam bir kahraman."

 

 

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