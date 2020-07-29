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29.07.2020 - 05:37 | | DHA

Sağlık çalışanlarının ölümden döndüğü kazada 1 kişi ağır yaralandı

İstanbul Bahçelievler D-100 Karayolu'nda 2 otomobil ve ambulansın karıştığı kazada, sağlık çalışanları ölümden dönerken bir otomobil sürücüsü ağır yaralandı.

Sağlık çalışanlarının ölümden döndüğü kazada 1 kişi ağır yaralandı

 

Kaza, Bahçelievler, D-100 Karayolu üzerinde, 02.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, D-100 Karayolu'nda Avcılar istikametine gitmekte olan hafif ticari araç, otomobil ve ambulans kaza yaptı.

Sağlık çalışanlarının ölümden döndüğü kazada 1 kişi ağır yaralandı

Sağlık çalışanlarının ölümden döndüğü kazada ismi öğrenilemeyen otomobil sürücüsü ağır yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesiyle olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık çalışanlarının ölümden döndüğü kazada 1 kişi ağır yaralandı

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan ağır yaralı otomobil sürücüsü ambulansla Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sağlık çalışanlarının ölümden döndüğü kazada 1 kişi ağır yaralandı

Ambulansta bulunan sağlık görevlileri de meslektaşları tarafından tedbir amaçlı hastaneye götürüldü.

Sağlık çalışanlarının ölümden döndüğü kazada 1 kişi ağır yaralandı

Kaza nedeniyle trafikte akşama yaşanırken kazaya karışan araçların kaldırılmasıyla trafik normale döndü.

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