Sağlık kuruluşlarında yeni Kovid-19 kuralları: Fizyoterapistle toplu seans yok

Buna göre entegre hastaneye girişlerde hasta ve hasta yakınları mümkün ise hastaneye giriş noktasında, mümkün değilse poliklinikte Kovid-19 bulguları açısından sorgulanacak. Kovid-19 şüphesi olan hastalar 2. veya 3. basamak hastaneye yönlendirilecek. Hastane aciline başvuran hastalar için gerekli tedbirler alınarak yoğunluk oluşması engellenecek.



Refakatçi sınırı



Hastane bünyesinde hizmet sunan diş polikliniğine/uzman aile hekimi polikliniğine başvuran hastalar genel alanlarda kalabalık oluşturmaması için ayrı olarak kabul edilecek. Ancak bunun sağlanamadığı durumlarda hasta bekleme alanlarında sosyal mesafe sağlanacak. Hasta bekleme alanları “sosyal mesafeye” izin vermiyorsa binanın dışında beklemeleri istenecek. Mümkün olduğu kadar randevulu çalışma düzeni sağlanacak. Hasta ziyareti için mesai saatleri dışında belirlenmiş bir zaman içerisinde sadece hastanede yatan kişinin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla tek kişinin ziyaretine izin verilecek. Hastanın yardıma ihtiyacı olduğu durumlar hariç refakatçi kabul edilmeyecek.



İlçe sağlık müdürlükleri, toplum sağlığı merkezleri ve bağlı kuruluşlarında alınması gereken önlemlere göre, taşımalı sistem ile toplu taramaya (örneğin meme kanseri taraması v.b) götürülecek vatandaşlar için araçlara binmeden ateş ölçümü ve semptom sorgulaması yapılacak. Ateş, öksürük, burun akıntısı, solunum sıkıntısı belirtileri olan, Kovid-19 vakası veya temaslısı olanlar araca alınmayacak, tıbbi maske takılarak bir sağlık kurumuna yönlendirilecek.

Bu kuruluşlarda çalışan sağlık personeli, ailesi veya yakın çevresinde Kovid-19 bulguları ve son iki hafta içinde herhangi bir yere seyahat öyküsü açısından sorgulanacak.



En fazla 6 kişi



Sağlıklı Hayat Merkezleri’nde diyetisyen, psikolog, çocuk gelişimci, sosyal çalışmacı ve fizyoterapi ve üreme sağlığı yöntemleri birimlerine gelen vatandaşlar ile danışmanlar görüşmelerde sosyal mesafeye ve maske kuralına uyacak.



Bu birimlerde bireysel danışmanlık/terapi hizmetleri verilecek, çift/grup danışmanlığı yapılmayacak. Psikososyal görüşmeler en kısa sürede gerçekleştirilecek. Görüşme aralarında mekan havalandırılacak. Psikososyal danışmanlıkta bir danışmanın bakacağı günlük vaka sayısı, kendia ait bir odaya sahipse altıyı geçemeyecek.



Fizyoterapist ile fiziksel aktivite ve egzersiz salonu kullanımı bireysel danışmanlık şeklinde olacak. Toplu seanslar yapılmayacak.