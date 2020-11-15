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15.11.2020 - 22:51 | | AA

Sağlık müdürü bu görsellerle uyardı! Kapalı alanlarda...

Erzurum Sağlık Müdürü Gürsel Bedir, havalandırması iyi olmayan kapalı yerlerde virüsün 2 metreden çok daha uzak mesafelere ulaşabildiğini ve temas süresine bağlı çok kişiye bulaşabildiğini belirterek, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı kabalık ve kapalı ortamlardan uzak durulması uyarısında bulundu.

Sağlık müdürü bu görsellerle uyardı! Kapalı alanlarda...

Kentte Kovid-19 ile ilgili mücadelede fedakarca görev yapan sağlık personeli ve filyasyon ekipleri başta olmak üzere valilik, belediyeler ve güvenlik güçleri hummalı şekilde çalışma yürütüyor.

Mesaisinin çoğunu Kovid-19 ile mücadeleye harcayan yetkililerden İl Sağlık Müdürü Bedir de sosyal medya hesaplarından Kovid-19 ile ilgili bilgilendirici paylaşımlarla vatandaşı ikaz ediyor.

Gürsel Bedir, havaların soğumasıyla birlikte kapalı mekanlarda daha fazla vakit geçirildiğini ve bulaşların önemli kısmının bu ortamlarda gerçekleştiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Havalandırması iyi olmayan kapalı yerlerde virüs 2 metreden çok daha uzaklara gidebilmekte ve temas süresine bağlı olarak çok kişiyi enfekte edebilmektedir. Kendimizi, sevdiklerimizi korumak ve diğer insanların hayatlarına saygı gereği mümkün olduğunca bu tip yerlerden, kapalı mekanlardan uzak durmalıyız."

Kapalı ortamlarda maskenin ağzı ve burnu tam kapatır halde bulunması gerektiğine dikkati çeken Bedir, Kovid-19 nedeniyle mümkün olduğunca kapalı ortamlarda uzun süre kalınmamasını vurguladı.

Gürsel Bedir, kapalı ortamda maske takılması ve kapalı mekanın havalandırılmasının zorunluluğuna yönelik bilimsel paylaşımda da bulunarak, "Pencereler ve gerekiyorsa kapılar açılarak çok iyi bir havalandırma yapmalıyız. Kapalı mekanlarda bulundukça bulaş riski artacaktır, en kısa sürede ortamdan ayrılmalıyız. Bilimsel bir çalışmayı dikkatlerinize sunuyorum." ifadesini kullandı.

 

Sağlık müdürü bu görsellerle uyardı Kapalı alanlarda...

Sağlık müdürü bu görsellerle uyardı Kapalı alanlarda...

 

Sağlık müdürü bu görsellerle uyardı Kapalı alanlarda...

 

 

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