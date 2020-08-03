Sağlık ocağı ve eczaneler bugün açık mı? Ne zaman açılıyor?

Kurban Bayramı devam ediyor ve artık bayramın son günü... Bugün aynı zamanda pazartesi günü ve sağlık ocağıan ve eczanelere gitmek isteyenler Sağlık ocağı ve eczaneler bugün açık mı? sorusuna cevap arıyor.

SAĞLIK OCAĞI VE ECZANELER BUGÜN AÇIK MI?

Bugün Kurban Bayramı'nın 4. günü ve tatil devam ediyor. Bu nedenle Sağlık ocağı ve eczaneler bugün açılmayacak. Tüm resmi ve özel kurumlar 4 Ağustos Salı günü işlem yapacak.