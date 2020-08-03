03.08.2020 - 01:07 |
Sağlık ocağı ve eczaneler bugün açık mı? Ne zaman açılıyor?
Bugün Kurban Bayramı'nın 4. gününe girdik. Bayram tatili devam ederken sağlık ocağı ve eczanelerde işleri olanlar bugün bu kurumların açık olup olmadığını araştırıyor. İşte konuya ilişkin bilgiler...
Kurban Bayramı devam ediyor ve artık bayramın son günü... Bugün aynı zamanda pazartesi günü ve sağlık ocağıan ve eczanelere gitmek isteyenler Sağlık ocağı ve eczaneler bugün açık mı? sorusuna cevap arıyor.
SAĞLIK OCAĞI VE ECZANELER BUGÜN AÇIK MI?
Bugün Kurban Bayramı'nın 4. günü ve tatil devam ediyor. Bu nedenle Sağlık ocağı ve eczaneler bugün açılmayacak. Tüm resmi ve özel kurumlar 4 Ağustos Salı günü işlem yapacak.
İletişim Başkanı Altun'dan "kardeşlik" vurgusuİletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Bin yıldır birbirinden farklı inanç, etnik köken, kültür ve dilin barış içerisinde yaşadığı Anadolu toprakları tüm dünyaya kardeşlik nedir onu gösterdi. Geçmişimiz bir geleceğimiz bir, hüznümüz bir sevincimiz bir. Kardeşliğimiz nice bin yıllar daim olsun." ifadelerini kullandı.