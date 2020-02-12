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12.02.2020 - 12:50 | | DHA

Sağlık ocağında tokat kamerada

İstanbul Bayrampaşa'da bir kadının tıbbi sekretere attığı tokat güvenlik kamerasına yansıdı.

Sağlık ocağında tokat kamerada

Olay geçtiğimiz günlerde Bayrampaşa'daki Aile Sağlığı Merkezi'nde meydana geldi.

İddiaya göre, bir kadın hasta, mesai saati dışında merkeze gelerek ilaç yazdırmak istedi. Beklemesi istenilen kadın, görevlilere bağırmaya başladı. Öfkeli kadın, danışmada bulunan tıbbı sekretere tokat attı.

Kadın bir süre sonra sağlık ocağını terk etti. Yaşanan bu anlar sağlık ocağının güvenlik kamerasına yansırken, sağlık çalışanı, kadından şikayetçi oldu.

 

    Sağlık ocağında tokat kameradaİstanbul Bayrampaşa'da bir kadının tıbbi sekretere attığı tokat güvenlik kamerasına yansıdı.
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