Sağlık-Sen Başkan Yardımcısı Aslan Kovid’e yenildi

Vefatının ardından naaşı Memur-Sen Genel Merkezi önüne getirilen Aslan için cuma namazı sonrası cenaze namazı kılındı.

Bugün uğurlanacak

Cenaze namazına, Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş ve Yönetim Kurulu üyeleriyle birlikte Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Sağlık-Sen Onursal Başkanı Mahmut Kaçar, Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan ile Memur-Sen’e bağlı sendikaların yönetim kurulu üyeleri, şube başkanları ile çok sayıda seveni katıldı. Aslan’ın naaşı, bugün kılınacak öğle namazının ardından defnedilmek üzere, memleketi Diyarbakır’a gönderildi.