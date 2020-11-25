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25.11.2020 - 07:00 | | ANKARA Milliyet

Sağlıkçı alımlarında ‘mülakat’ olmayacak

Sağlık Bakanlığı’na alınacak 12 bin personelin hemşire, ebe ve sağlık teknikeri olacağını açıklayan Bakan Koca, alımların merkezi yerleştirme ile yapılacağını söyledi

Sağlıkçı alımlarında ‘mülakat’ olmayacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, daha önce alınacağı açıklanan 12 bin sağlık personelinin 7 bininin hemşire, bin 700’ünün ebe, 2 bin 864’ünün sağlık teknikeri/teknisyeni olacağını söyledi.

Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Sağlık Bakanlığı’nın taşra teşkilatı hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere, KPSS puanına göre ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile 12 bin sözleşmeli sağlık personeli alımına ilişkin detayları duyurdu.

‘Listeler teslim edildi’

Alım yapılacak personelin il ve sağlık tesisi dağılımının yer aldığı listelerin ÖSYM Başkanlığı’na teslim edildiğini belirten Koca, “7 bini hemşire, bin 700’ü ebe ve 2 bin 864’ü sağlık teknikeri/teknisyeni olmak üzere psikolog, sosyal çalışmacı, biyolog, odyolog, çocuk gelişimcisi, diyetisyen, fizyoterapist, iş ve uğraşı terapisti, dil ve konuşma terapisti, perfüzyonist ve sağlık fizikçisi unvanlarında alım yapılacak” bilgini paylaştı.

Duyuruların Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve ÖSYM’nin internet adresinden takip edilebileceğini aktaran Koca, “Gerekli hazırlıklar yapıldıktan sonra tercih kılavuzu, ÖSYM’nin internet sitesi üzerinden yayınlanacak ve adaylar tercihlerini bu kılavuzda belirtilen tarihler arasında yapabilecek. ÖSYM tarafından merkezi yerleştirme ile yapılacak atamalarda mülakat olmayacak. Kovid-19 salgınıyla mücadele ettiğimiz bu zor dönemde, bu atamaların bize güç katacağına ve vatandaşlarımıza daha nitelikli sağlık hizmeti sunulmasında önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum” ifadelerini kullandı.

Yatağa bağımlı kadın yangından son anda kurtarıldıBursa'nın İnegöl ilçesinde, 3 katlı apartmanın en üst katındaki dairede yangın çıktı. Alevler kısa sürede katın tamamına yayılırken, evde bulunan yatağa bağımlı kadın, aile fertleri tarafından kurtarıldı. Yangın ise alt katlara yayılmadan itfaiye ekiplerince yaklaşık 1 saatte söndürüldü.
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