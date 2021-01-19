Sağlık çalışanlarının izin kısıtlaması ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Koronavirüs tedbirleri nedeniyle sağlıkçılara izin kısıtlaması getirilmişti. İzin ve yıllık izin yasağı son dakika gelişmesi merakla araştırılıyor. Peki sağlıkçılara izin yasağı kalktı mı? Sağlık çalışanları yıllık izin yasağı ne zaman bitiyor?

SAĞLIKÇILARA İZİN YASAĞI KALKTI MI?

Sağlık çalışanları izin kısıtlaması ile ilgili yeni bir detay gündeme geldi. Sağlık Bakanlığı'nca, koronavirüs pandemisi dolayısıyla sağlık çalışanlarına yönelik olarak, izin ve emeklilik işlemleri kısıtlaması getirilmişti. Sağlıkçılara yönelik, yıllık izin, ücretsiz izin, şua izni ve emeklilik işlemleri yasağını kaldıran yazı, personel işlemleri başlığıyla Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlandı.