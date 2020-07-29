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29.07.2020 - 07:00 | | FERİT ZENGİN İstanbul

Sağlıksız hayvanlara ‘ikiz küpe’ taktılar

İstanbul’da, kurban pazarlarında satılmak üzere veteriner kontrolünden geçen sağlıklı hayvanlar için hazırlanan küpelerin ikizini yaparak taktıkları hasta hayvanları satmaya çalışan 6 kişilik şebeke çökertildi. Çok sayıda hayvan küpesiyle yakalanan şebekenin piyasaya sattığı ve satacağı sahte hayvanlarla ilgili çalışma başlatıldı.

Sağlıksız hayvanlara ‘ikiz küpe’ taktılar

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Gasp Büro ekipleri, Kurban Bayramı öncesinde hasta hayvanları kurbanlık olarak piyasaya sürmeye çalışan şebekelere yönelik çalışma başlattı. Ekipler, kısa süre önce sağlıksız hayvanları piyasaya sürmeye çalışan bir şebekeyi tespit ederek takibe aldı. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından şebekenin, veteriner kontrolünden geçen sağlıklı hayvanların küpelerini kopyalayarak kontrolden geçemeyen hayvanlara takmak üzere ikizini yaptığı tespit edildi. İkiz küpeleri kurban pazarlarına götürmek üzere hasta hayvanlara taktığı belirlenen şebekeye operasyon düzenlendi. Arnavutköy merkezli bazı ilçelerde düzenlenen eş zamanlı baskınlarda 6 şebeke üyesi gözaltına alınırken, adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda sahte ikizleme hayvan kulak küpesi ele geçirildi. Şebekenin sattığı ve elinde bulunan hayvanları incelemeye alan polisin soruşturmayı derinleştirerek sürdürdürdüğü öğrenildi.

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